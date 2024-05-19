شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعرض ملعب حمادى العقربى قبل ذهاب نهائى أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا من ملعب حمادي العقربي الذي يستضيف مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق في العاشرة مساء اليوم.

على صعيد متصل، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كل من: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.



ارضية ملعب حمادي العقربي



الملعب



مدرجات ملعب حمادي العقربي



ملعب حمادي العقربي