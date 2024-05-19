شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للساق الواحدة يتعادل مع نيجيريا فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للساق الواحدة مع نيجيريا سلبيا في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد السلام.

وشهدت المباراة أداء قويا من جانب المنتخب المصري للساق الواحدة، وأكثر من فرصة محققة على مرمى المنتخب النيجيري قبل أن تتصدى دفاعات المنافس لها.

وانطلقت اليوم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، للساق الواحد، والتى تنظمها مصر فى الفترة من 18 وحتى 27 مايو الجارى وذلك بمشاركة 13 منتخبا إفريقيا.

البطولة برعاية شركة استادات للاستثمار الرياضى، حيث انطلقت مباراة الافتتاح بين مصر ونيجيريا، والتى انتهت بالتعادل السلبى، وذلك على ملعب استاد السلام.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة مقسمين إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

وأكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، والعضو المنتدب، أن رعاية شركة استادات للبطولة، يأتى فى إطار أهدافها فى دعم كافة الألعاب الرياضية، ومنها رياضة ذوى الهمم الخاصة، وأن بطولة كرة القدم للساق الواحد، تجمع رائع يعكس مدى تحضر مصر فى الاهتمام بمثل هذه الألعاب الرياضية.

وشهد حفل الافتتاح عرضا فنيا وفقرة غنائية للمطربة مريم الروينى، وحضر الافتتاح كل من: جورج شلاختنبرجر رئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة وليونيل بينتو رئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الأفريقى، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، والدكتور أشرف العجيلي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية لبرامج الاتحادات النوعية، الدكتور عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية، وسحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وأشرف لطفى القائم بأعمال رئيس نادي النصر، والفنان إسماعيل فرغلي والفنان محمد خميس.

وأقيم حفل الافتتاح باستاد السلام، بحضور رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وتقام باقي مباريات البطولة على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت، وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن هي كل من: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، سيراليون.



وفيما يلي جدول مباريات البطولة:

19 مايو

ليبيريا وأوغندا

كينيا والجزائر

أنجولا وسيراليون

غانا وجامبيا



20 مايو

المغرب وأوغندا

غانا والجزائر

تنزانيا وسيراليون

كينيا والجزائر

مصر وبوروندى

21 مايو

الجزائر وجامبيا

بوروندي ونيجيريا

أنجولا وتنزانيا

كينيا وغانا

المغرب وليبيريا



وتحصل الفرق المشاركة على راحة يوم 22 مايو، على أن تُستأنف المنافسات فى اليوم التالى 23 مايو بخوض الأدوار التأهيلية.