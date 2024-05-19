شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الترجى ضد الأهلى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي في رادس.

مباراة الترجي ضد الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والترجي باستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ويُدير المباراة، مصطفى غربال، ويعاونه طاقم جزائري مكونًا من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

رابط مشاهدة مباراة الأهلي

ويضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

مباراة الأهلي والترجي

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي :

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجر أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام غشة، رودريجو رودريجيز.

فيما تضم دكة بدلاء الترجي، كلاً من: معز بن شريفية، رائد بوشنيبة، هاني عمامو، زكريا العايب، أسامة بوقرة، كيبا سو، أونوتشي أوجبيلو، أندري بوكيا، محمد علي بن حمودة.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

على صعيد متصل ، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كل من: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.