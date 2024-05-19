إمام عاشور يهدد مرمى الترجى بتصويبة صاروخية في الدقيقة 62

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القاهرة - سامية سيد - هدد إمام عاشور لاعب الأهلي مرمى الترجي التونسي، بتصويبة صاروخية أرضية في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء السبت على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

وجاء تشكيل الترجي ضد الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح ـ محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا - غيلان شعلالي - روجيه أوهولو.

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة.

وتواجد على دكة بدلاء الترجي كل من: معز بن شريفية، رائد بوشنيبة، هاني عمامو، زكريا العايب، أسامة بوقرة، كيبا سو، أونوتشي أوجبيلو، أندري بوكيا، محمد علي بن حمودة.

ولعب الفريقان 24 مباراة خلال 12 مواجهة في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، منها 22 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة كأس الكونفدرالية.

فاز الأهلي في 12 مباراة، منها 6 مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، أحرز الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفا.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز ثلاث مرات ذهاباً وإياباً، الأولى في كأس الكونفدرالية عام 2015، والثانية في دوري الأبطال موسم 2020-2021، والثالثة في دوري الأبطال الموسم الماضي 2022-2023.