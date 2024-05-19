شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب رادس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الأهلي منذ قليل إلى ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس لخوض مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها العاشرة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.

وتحرك فريق الأهلي من فندق الإقامة بعد إلقاء مارسيل كولر المدير الفني محاضرة أخيرة على لاعبي الفريق شرح خلالها التعليمات الأخيرة ودور كل لاعب.

على صعيد متصل ، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً ، هم :محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كل من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.