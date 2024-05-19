شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. هجوم من الترجى ودفاع أهلاوى وتعادل سلبى فى ذهاب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي المقامة حالياً باستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة ما زالت هي التعادل السلبي.

يُدير المباراة مصطفى غربال، ويعاونه طاقم جزائري مكون من: مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكم رابع، ويتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

الترجي بدأ المباراة بنشاط ملحوظ، وسيطرت الخشونة على أداء لاعبين، وتعرض إمام عاشور لإصابة بسيطة استكمل بعدها المشاركة قبل أن يتعرض علي معلول لإصابة قوية يُغادر على أثرها المباراة.

لعب الترجي كرة عرضية من سيف تقا لاعب الترجي من جهة اليمين قابلها رودريجو رودريجيز برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات مرت بجوار القائم الأيمن بقليل، بعدها خرج معلول وشارك كريم فؤاد بدلاً منه في الدقيقة السابعة.

وواصل الترجي الضغط على الأهلي، وأشهر غربال بطاقة صفراء على لاعب الترجي روجر أهولو، للخشونة مع إمام عاشور، وعاد اللعب وسط الملعب قبل أن يعود الترجي للسيطرة مع محاولات مُتباعدة وضعيفة من جانب الأهلي. أشهر مصطفى غربال البطاقة الصفراء لمحمد عبد المنعم في الدقيقة 34 للخشونة مع أحد لاعبي الترجي، وضغط الفريق التونسي بقوة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وأشهر الحكم الجزائري بطاقة صفراء لمحمد هاني في الدقيقة 38 بسبب دفع أحد لاعبي الترجي بدون كرة، وتواصل الضغط من الترجي مع دفاع الأهلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني كما كانت معظم أحداث الشوط الأول، حيث سيطر الترجي مقابل اللعب الدفاعي من جانب الأهلي الذي فشل في الوصول إلى مرمى مميش بسبب الرعونة وعدم الدقة من جانب لاعبي الأهلي.

ونشط أداء الأهلي إلى حد ما وسدد امام عاشور كرة قوية مرت بجوار القائم، قبل أن يعود الترجي للسيطرة على مجريات المبارة باحثاً عن هدف التقدم.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي :

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجر أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام غشة، رودريجو رودريجيز.

فيما تضم دكة بدلاء الترجي، كلاً من: معز بن شريفية، رائد بوشنيبة، هاني عمامو، زكريا العايب، أسامة بوقرة، كيبا سو، أونوتشي أوجبيلو، أندري بوكيا، محمد علي بن حمودة.