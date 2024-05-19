شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلى فى ذهاب نهائى أفريقيا.. الشناوى وكهربا ورضا وديانج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته أمام الترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد حمادي العقربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، كل من: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.
ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.
فيما شهدت القائمة غياب كل من: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.
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