شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى بذهاب نهائى أفريقيا.. وسام للهجوم وربيعة بجوار عبد المنعم بالدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها العاشرة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

على صعيد متصل تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كل: من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.