العالم يترقب نزال القرن بين فيوري وأوسيك في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الملاكمان البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوسيك، في مواجهة تاريخية توصف بأنها "معركة جيل"، اليوم (السبت) في ”المملكة أرينا” بالرياض، في أول نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عاما.

ويصل البريطاني الزئبقي والأوكراني العنيد إلى العاصمة الرياض دون هزيمة، وكل منهما يتطلع إلى أن يصبح أول بطل عالم في الملاكمة بحصيلة 4 أحزمة.

أول بطل عالمي

يحمل فيوري (35 عاما) الملقب بـ"جيبسي كينغ" (ملك الغجر)، لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) بالوزن الثقيل، بينما أحرز منافسه الأوكراني البالغ (37 عاما) ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى، وهي: الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف)، ورابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه)، ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو).

وسيكون الفائز في النزال أول بطل عالمي موحد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس عام 1999، عندما تغلب على الأميركي إيفاندر هوليفيلد، وسيدخل سجلات ما يسمونها "رياضة الفن النبيل"، إلى جانب الأميركيين: محمد علي كلاي، ومايك تايسون.

نزال تاريخي

يعد النزال الأول من نوعه من أكبر النزالات في تاريخ الملاكمة، إذ يتنافس بطلا الوزن الثقيل: البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أوليكساندر أوسيك، على 4 أحزمة عالمية، إذ لم يهزم البطلان في أي نزال مسبقا.

الفائز في النزال سيكون أول بطل عالمي موحد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في 1999، عندما تغلب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، وكان حينها يوجد 3 منظمات فقط، هي: WBC / WBA / IBF.

4 أحزمة

سيحصل الفائز في النزال على 4 أحزمة في معركة توحيد الألقاب لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة، وهي: الجمعية العالمية للملاكمة (WBA)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

ويحتضن موسم الرياض عددا من العروض الرياضية الترفيهية غير المسبوقة، والتي يترقبها كثيرون حول العالم.

الرياض وجهة مثالية

تعد مدينة الرياض وجهة مثالية لاستقبال أبطال الملاكمة من حول العالم، للتنافس مع بعضهم، والفوز بألقاب البطولات العالمية الأكثر شهرة.

ويمثل نزال “حلبة النار” واحدة من المحطات العالمية التي يستضيفها موسم الرياض.

وتوفر استضافة النزالات العالمية فرصة لزوار مدينة الرياض للتفاعل مع عالم الملاكمة، ومصاحبة تجربتهم الحماسية بالاستمتاع بنزالات undercard المصاحبة للنزال الرئيس.

ويستعرض موسم الرياض قدرته في استقبال أبطال العالم للملاكمة: تايسون فيوري، وأولكسندر أوزيك، ليتواجها في نزال يترقبه الملايين من حول العالم.

من تايسون فيوري؟

البريطاني تايسون فيوري (35 عاما) هو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمة WBC، فاز في مسيرته 34 مرة، منها 24 بالضربة القاضية، وتعادل مرة بلا هزيمة.

من أولكسندر أوسيك؟

الأوكراني أولكسندر أوسيك (37 عاما) بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمات WBA, WBO, IBF))، وهو بطل العالم بلا منازع لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل).

كما حصد كأس محمد علي لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)، وحقق الميدالية الذهبية في ملاكمة الوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012، فاز 21 مرة، منها 14 بالضربة القاضية.

تذاكر الحضور

أتاح موسم الرياض تذاكر الحضور عبر منصة webook.

كما أتاح فرصة مشاهدة النزال عبر منصتي webook وSTC TV عن طريق اشتراك خاص بالنزال مقابل 77.99 ريالا.