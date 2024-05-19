ويستهام يهدد تتويج مانشستر سيتي بالدوري

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وذكرت وكالة «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر سيتي سيحصد لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا تغلب على ويستهام في المباراة التي تجمعهما اليوم بالجولة الأخيرة للدوري.
وستكون المباراة هي الأخيرة لمويس مع ويستهام بعدما قضى 4 أعوام ونصف العام مع الفريق، ولا يوجد أي شك لدى جوارديولا أن مويس (61 عاما) يريد أن يحقق نتيجة جيدة قبل أن يرحل عن الفريق لخوض تحد جديد.
وقال مدرب مانشستر سيتي «هذه النوعية من الشخصيات في كرة القدم الإنجليزية، لن تعتزل. سيعود، هذا شعوري».
وأكد «شرف لي دائما أنا أراه. عندما أكون هناك يكون لطيفا دائما. إنه شخص محبوب، خبرته تتحدث عن نفسها».
وأكمل «ولكنه سيفعل أي شيء للتغلب علينا».
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