ويستهام يهدد تتويج مانشستر سيتي بالدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن يفعل ديفيد مويس مدرب ويستهام، كل ما في وسعه لإفساد تتويج السيتي بلقب الدوري، وخاصة أن هذه المباراة ستكون الأخيرة لمويس مع ويستهام.

وذكرت وكالة «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر سيتي سيحصد لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا تغلب على ويستهام في المباراة التي تجمعهما اليوم بالجولة الأخيرة للدوري.

وستكون المباراة هي الأخيرة لمويس مع ويستهام بعدما قضى 4 أعوام ونصف العام مع الفريق، ولا يوجد أي شك لدى جوارديولا أن مويس (61 عاما) يريد أن يحقق نتيجة جيدة قبل أن يرحل عن الفريق لخوض تحد جديد.

وقال مدرب مانشستر سيتي «هذه النوعية من الشخصيات في كرة القدم الإنجليزية، لن تعتزل. سيعود، هذا شعوري».

وأكد «شرف لي دائما أنا أراه. عندما أكون هناك يكون لطيفا دائما. إنه شخص محبوب، خبرته تتحدث عن نفسها».

وأكمل «ولكنه سيفعل أي شيء للتغلب علينا».