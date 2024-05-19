25 دقيقة.. التعادل يسيطر على مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الأهلي والترجي بعد مرور 25 دقيقة والجارية الآن على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، بذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما بدأ الترجي المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن حميدة، محمد توجاي، ياسين ميرياح، محمد بن علي.

الوسط: حسام تقا، روجير أهولو، غيلان شعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجيز.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بينما الترجي صعد بعد تخطي عقبة صن داونز.