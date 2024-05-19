عماد النحاس: نتيجة التعادل السلبي بين الأهلي والترجي "مقلقة"

ياسر رشاد - القاهرة - علق عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق على نتيجة التعادل السلبي بين الأهلي والترجي التي جمعت بينهما اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وأكد أنها مقلقة.

وفرض الأهلي التعادل السبلي على نظيره الترجي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في إطار ذهاب نهائي دوي أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بـ رادس.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "مباراة اليوم ضعيفة فنيًا ولا تحتوي على فنيات عالية، وحراس المرمى لم يتعرضا لأي اختبار حقيقي".

وتابع: "مباراة اليوم "مقفولة" ونتيجة التعادل السلبي "مقلقة"، ولو كانت المباراة انتهت 1-1 كانت ستصب في مصلحة النادي الأهلي".

وأكمل: "المباراة لم تشهد فرص خطيرة باستثناء فرصة الترجي الأولى، والباقي كان عبارة عن محاولات أقرب منها فرص".

وأتم: "مباراة الأهلي والترجي لم تشهد ظهور لـ رأس الحربة في كلا الفريقين".