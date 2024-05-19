النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز أمام الترجي.. كولر اعتمد على إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق بالأداء الذي قدمه وسام أبو علي مهاجم الأحمر أمام الترجي في مباراة اليوم بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفرض الأهلي التعادل السبلي على نظيره الترجي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في إطار ذهاب نهائي دوي أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بـ رادس.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "المباراة لم تشهد ظهور لـ رأس الحربة في كلا الفريقين".

وتابع: "وسام أبو علي ساعد زملاءه بشكل كبير، وكنت أتوقع مشاهدة فنيات أعلى من لاعبي الأهلي".

وأكمل: "لم نشعر بغياب علي معلول دفاعيًا ولكني شعرت بغيابه هجوميًا".

وأردف: "شاهدت مباراتي الترجي أمام صن داونز في نصف النهائي، والفريق التونسي قدم أداء مشابه ولكنه افتقد لتسجيل الأهداف".

وذكر: "كريم فؤاد ظهر دفاعيًا بشكل كبير، وكولر اعتمد على إمام عاشور بشكل كبير".