لاعب الترجي: سنعود باللقب من القاهرة وحظوظنا أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يعتقد مدافع الترجي التونسي، ياسين مرياح، أنهم سيعودون من القاهرة بكأس دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرياح في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "مباراة اليوم كانت صعبة أمام فريق لديه الخبرة في البطولة مثل الأهلي، وتأهلنا في تلك البطولة من أبيدجان وجنوب إفريقيا، وأعتقد أننا سنعود باللقب من القاهرة".

وأضاف: " يلعب النهائي على شوطين، وما زال متبقي الشوط الثاني في مصر، والهدف هناك سيصنع الفارق وسنحاول التسجيل".

وواصل: "لدينا من الخبرة والثقة ما يساعدنا للتتويج بتلك البطولة، ولدينا الحظ الأكبر في الفوز باللقب".

وأتم: "جمهورنا مشكور على ما قدمه، جمهور واع، ولديه الثقة في أن لاعبي الترجي سيأتون بالبطولة من مصر".

ويحل الترجي التونسي ضيفا على المارد الأحمر يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ ايضًا:

لقاء الحسم.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الترجي

كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من مباراة الأهلي والترجي؟ (كوميكس)