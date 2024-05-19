أول تعليق من رامي ربيعة بعد التعادل مع الترجي في ذهاب نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي، مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "رادس" بتونس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ربيعة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة: "الترجي فريق محترم، وكنا نرغب في إسعاد الجماهير الذين حضروا لدعم الفريق، واللقب سيحسم في القاهرة".

وأضاف: "سنحسم اللقب في القاهرة لتكون الفرحة مضاعفة في حضور جمهورنا".

وتابع: "المباراة شهدت صلابة وتماسك دفاعي في الجانبين، وكل فريق يعرف نقاط قوة وضعف الفريق الآخر".

وواصل: "حال تمكنت من تحقيق لقب النسخة الحالية من البطولة، سنكون هذه هي البطولة السادسة لي في دوري أبطال أفريقيا، وأرغب في تحقيق ذلك".

واختتم ربيعة تصريحاته: "هناك أحلام بيننا كلاعبين نسعى لتحقيقها، والجميع يسعى لتحقيق مجد جديد رفقة النادي الأهلي".

وتقام مباراة العودة بين النادي الأهلي والترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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