شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: موقعة النهائى لم تحسم.. وأحلم بالنجمة الأفريقية السادسة فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامي ربيعة لاعب الأهلي أن مباراة فريقه أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لم يتم حسمها في موقعة الذهاب وفريق الترجي فريق محترم، وكنا نرغب في إسعاد جمهورنا الذي جاء خلفنا إلى تونس والخروج بنتيجة إيجابية.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "هناك شوط ثان في مباراة الإياب في القاهرة وعلينا بذل أقصى جهد لحسم اللقب، وهناك تماسك دفاعي من الفريقين وكلا الفريقين كان يخشى من استقبال أهداف من الفريق الآخر".

أردف: "لو حصلت على بطولة أفريقيا ستكون اللقب السادس بالنسبة لي وهناك أحلام كثيرة ما بيننا وبين كل اللاعبين ونرغب في تحقيق شيء جديد لنا ولجمهورنا".

تعادل الأهلي سلبياً مع الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.

أدار المباراة مصطفى غربال، وعاونه طاقم جزائري مكون من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكم رابع، وتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، وساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.