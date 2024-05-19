شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد وتاو يخضعان لكشف المنشطات بعد التعادل مع الترجي بذهاب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع كريم فؤاد وبيرسي تاو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف المنشطات بعد مواجهة الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي التي أقيمت اليوم في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًّا مع الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الأهلي والترجي التونسي يوم السبت المقبل 25 مايو على استاد القاهرة الدولي.

تعادل الأهلي سلبياً مع الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.

أدار المباراة مصطفى غربال، وعاونه طاقم جزائري مكون من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكم رابع، وتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، وساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.