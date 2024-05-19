ناصر عباس: أداء تحكيمي متوسط ..وغربال "متوتر" فى إدارة مواجهة الترجى والأهلى

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: الترجى التونسى والأهلى المصري

المسابقة: ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا

النتيجة: التعادل السلبى

حكم الساحة: مصطفى غربال

مساعد أول: مقران قورارى

مساعد ثان: اكرم زرهونى

حكم رابع: معتز الشلمانى

حكام ال VAR: دحان بيدا وسيرينا ميكاسونجا

مواجهة الاهلى والترجى التونسى تعد مباراة متوسطة الصعوبة تحكيميا ، كان اداء التحكيم متواضع نتيجة الاختلاف فى المعايير الخاصة باحتساب المخالفات والبطاقات الصفراء والتى لم ينجح مصطفى غربال فى ضبطها على مدار شوطى اللقاء، حيث كانت جميع حالات المباراة خاصة بالعقوبات الانضباطية وتمثلت فى الاتى:

الحالة الأولى:فى الدقيقة 11 خطأ على لاعب الترجى ضد أكرم توفيق، كان يجب اشهار البطاقة الصفراء ولكن احتسب المخالفة فقطفى الدقيقة 15 خطأ لصالح أمام عاشور وأنذار صحيح للاعب الترجى روجر أوغولو نتيجة تعطيل الهجوم الواعد. الحالة الثالثة:فى الدقيقة 32 حدث داخل صندوق الأهلى ومطالبة لاعبى الترجى بلمسة يد على اللاعب محمد هانى والحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح لا توجد مخالفة.

العقوبات الانضباطية الأخرى:أنذر الحكم كلا من كريم فؤاد لتعطيل الهجوم ومحمد هانى نتيجة السلوك غير الرياضى، وبشكل عام كانت هناك بعض البطاقات الصفراء لبعض لاعبى الفريقين لم يتم اشهارها نتيجة توتر مصطفى غربال والتأثر بالضغوط.لياقة بدنية جيدة على مدار شوطى اللقاء. الحكام المساعدون:تميز للحكام المساعدين ومساعدة الحكم فى تسيير احداث المباراة واحتساب المخالفات القريبة. حكام ال VAR:لاتوجد حالات تستحق التدخل