شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى تحسن خلال الشوط الثانى ضد الترجى.. وسنخاطر فى لقاء العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، عن عدم رضاه عن أداء فريقه أمام الترجي في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي، خاصة في الشوط الأول.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي: "مباراة كانت قوية للغاية كما توقعت، ولكن في الشوط الأول لم نلعب الكرة التي كنت أرغبها، وفي الشوط الثاني كنا أفضل بمراحل ودخلنا في أجواء المباراة".

وأضاف: "في النهاية لعبنا شوط أول في تونس، وهناك شوط ثان في القاهرة ويحتاج منا عمل جيد ونقف شكل جيد وندافع بشكل مميز والانتشار داخل الملعب بشكل جيد ونقوم بمخاطرة في الهجوم على مرمى الخصم لتحقيق الهدف والفوز بالمباراة".

وفيما يخص إصابة علي معلول، علق كولر: "من المبكر معرفة حجم إصابته وبعد العودة إلى القاهرة سنقوم بإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة لمعرفة حجم الإصابة وموقف اللاعب من مباراة العودة يوم السبت المقبل".

واستطرد: "اللعبة التي انفعلت بشأنها كانت تسللا وكان من الممكن أن نقوم بهجمة مرتدة والحكم لم يمنحنا إتاحة الفرصة، لذا انفعلت في تلك الكرة، حيث إن الحكم لم يمنحنا الأفضلية في هذه اللعبة".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "كل مباراة ألعبها مع الأهلي، هدفي دائما الفوز، ولكن ألعب خارج الديار وخرجت بالتعادل علي قبولها، وبخصوص مباراة العودة أرى أن الترجي فريق كبير وخلق فرصة أو اثنين في الشوط الأول، ولا بد أن نكون في حذر شديد بمباراة العودة وعلينا إحراز أهداف على ملعبنا من أجل الفوز بالمباراة وحصد اللقب الأفريقي".