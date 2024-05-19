شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البيروفي دييجو إلياس ببطولة العالم للاسكواش التي أقيمت فى متحف الحضارة بمصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز دييجو إلياس على مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 12-10.

وكان مصطفى عسل قد فاز في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 82 دقيقة.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منها نور الشربيني نصيب الأسد بـ7 ألقاب كاملة.