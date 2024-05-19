شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: الضربات الثابتة مكمن الخطورة على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي الشيشيني نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن الأهلي ما زال يعاني من ثغرة كبيرة تتمثل في الكرات الثابتة وكيفية التعامل معها، مطالبا كولر بتصحيح هذه الوضعية في لقاء الإياب.

وعلق الشيشيني على مستوى طاقم التحكيم في مباراة رادس، مبديا إعجابه بالقرارات التحكيمية في اللقاء، ومؤكدا أن الأهلي ظفر بالهدف الذى لعب من أجله اللقاء وهو عدم استقبال أهداف.

وانتهت مباراة ذهاب نهائي لقب دوري أبطال أفريقيا السبت بين حامل اللقب الأهلي ومضيفه الترجي على ملعب حمادي العقربي في رادس بالتعادل السلبي صفر لمثله.

ويبحث الأهلي عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والثاني عشر القياسي في تاريخه، فيما يطارد الفريق التونسي لقبه الخامس والأوّل منذ 2019.