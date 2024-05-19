نجم الترجي السابق: علاقة الفريق مع النادي الأهلي قوية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد علي بن حمودة نجم فريق الترجي السابق، عن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن المارد الأحمر لم يحسم البطولة لصالحه.

وقال بن حمودة في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "العلاقة بين الأهلي والترجي قوية جدا حتى على مستوى رؤوساء الأندية".

وتابع: "واثق من أن المباراة لن تجعل هناك أي مشاكل بين الأشقاء في مصر وتونس، وواثق من أن الجماهير المصرية ستستقبل الفريق بأفضل شكل".

وأتم: "الترجي لم يقدم أفضل ما لديه بالطبع ولكن يجب أن نعلم أن الفريق ليس لديه سوى غيلان الشعلاني اللاعب الوحيد الذي لديه خبرة اللعب في النهائيات".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف والتي جمعت بينهما أمس السبت في رادس بتونس.