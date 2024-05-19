البوندسليجا 2024| ليفركوزن والدوري الذهبي.. والبايرن يحقق الرقم صفر

ياسر رشاد - القاهرة - بات باير ليفركوزن، بطل ألمانيا، أول فريق في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يحقق "الدوري الذهبي" حيث أنهى موسمًه كاملا من دون أي خسارة بعد فوزه على أوجسبورج ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة.

وعززت كتيبة المدرب الإسباني شابي ألونسو سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 51 في مختلف المسابقات، وأمسوا على بعد مباراتين فقط من إنهاء موسم كامل من دون أي خسارة عندما يواجه أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الأربعاء المقبل، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل.

ليفركوزن يحقق الدوري الذهبي

أنهى باير ليفركوزن بطولة الدوري بدون أي خسارة، محققاً اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ورفع رصيده إلى 90 نقطة (28 فوزًا و6 تعادلات) في صدارة الترتيب، وبفارق شاسع بلغ 17 نقطة عن شتوتجارت الذي أنهى الموسم ثانيًا على حساب بايرن ميونيخ الذي أنهى موسمًا صفرياً للنسيان.

وفي معركة قاع الترتيب، نجح أونيون برلين في تفادي الهبوط، وحتى خوض مواجهة الملحق امام ثالث الدرجة الثانية عندما فاز على فرايبورغ بالدقائق القاتلة 2-1 ليتقدم الى المركز الخامس عشر مستفيدا من خسارة بوخوم الكبيرة امام فيردر بريمن 1-4.

وسيكون على بوخوم خوض مواجهة الملحق امام دوسيلدورف ثالث الدرجة الثانية، في حين سقط كولن رسميًا برفقة دارمشتات متذيّل الترتيب بعد خسارته امام هايدنهايم 1-4.