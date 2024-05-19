شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعة إصابة على معلول فى ذهاب نهائى أفريقيا وموقفه من لقاء العودة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض علي معلول لاعب الأهلي للإصابة في القدم في الدقائق العشر الأولى من مباراة فريقه أمام الترجي مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر أن إصابة معلول عبارة عن التواء في الكاحل وتثير حالة من القلق داخل الفريق الأحمر، خشية من غياب اللاعب عن لقاء الإياب ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

وأكد المصدر أن علي معلول أجرى فحوصات مبدئية في تونس قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال الفحوصات اللازمة وإجراء الأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غياب اللاعب.

على جانب آخر أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن عدم رضاه على أداء فريقه أمام الترجي في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي، خاصة في الشوط الأول.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي: "مباراة كانت قوية للغاية كما توقعت، ولكن في الشوط الأول لم نلعب الكرة التي كنت أرغبها، وفي الشوط الثاني كنا أفضل بمراحل ودخلنا في أجواء المباراة".

وأضاف: "في النهاية لعبنا شوطا أول في تونس وهناك شوط ثان في القاهرة ويحتاج منا عمل جيد ونقف شكل جيد وندافع بشكل مميز والانتشار داخل الملعب بشكل جيد ونقوم بمخاطرة في الهجوم على مرمى الخصم لتحقيق الهدف والفوز بالمباراة".

وفيما يخص إصابة علي معلول، علق كولر: "من المبكر معرفة حجم إصابته وبعد العودة إلى القاهرة، وسنقوم بإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة لمعرفة حجم الإصابة وموقف اللاعب من مباراة العودة يوم السبت المقبل".

واستطرد: "اللعبة التي انفعلت بشأنها كانت تسللا، وكان من الممكن أن نقوم بهجمة مرتدة، والحكم لم يمنحنا إتاحة الفرصة، لذا انفعلت في تلك الكرة، حيث إن الحكم لم يمنحنا الأفضلية في هذه اللعبة".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "كل مباراة ألعبها مع الأهلي هدفي دائما الفوز، ولقد لعبنا خارج الديار وخرجنا بالتعادل وعليّ قبول النتيجة، وبخصوص مباراة العودة أرى أن الترجي فريق كبير وخلق فرصة أو اثنين في الشوط الأول ولا بد أن نكون في حذر شديد بمباراة العودة، وعلينا إحراز أهداف على ملعبنا من أجل الفوز بالمباراة وحصد اللقب الأفريقي".