شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: هدفنا حسم لقب أفريقيا فى لقاء العودة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضائه عن نتيجة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن الأهلي كان يسعى بقوة لتحقيق الفوز، ولكن ما زالت هناك مواجهة أخرى في الإياب بالقاهرة.

وأكد ياسر أن لاعبي الأهلي سوف يستعدون لمباراة الإياب بشكل قوي، وسيكون هناك تركيز كبير على نقاط القوة والضعف لدى الفريق التونسي، من أجل حسم مواجهة الإياب.

وأوضح ياسر إبراهيم أن المباراة المقبلة ستكون صعبة على كلا الفريقين، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها كلاهما، مشيرًا إلى أن الترجي هذا الموسم أقوى من المواسم السابقة بفضل التدعيمات القوية في صفوفه، ولكن في المقابل الأهلي لديه لاعبون كبار أصحاب خبرات كبيرة في المواجهات الحاسمة.

وأكد ياسر إبراهيم أنه تحسن بشكل كبير ومستعد للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وأنه سعيد للتواجد مع الفريق في تونس، ويتمنى المشاركة في المباراة القادمة وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وسواء كان له دور في المباراة أو لم يكن سيكون داعمًا لزملائه، وأهم شيء هو حسم لقب البطولة.

على صعيد متصل ، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً ، هم :محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كلاً ، من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.