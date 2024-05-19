شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري معسكراً مغلقاً بالإسكندرية اليوم، الأحد، استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بإنبي، فى الرابعة عصر غد الاثنين باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تشهد المباراة المقبلة عودة الثنائي باهر المحمدي ومعتز زدام لصفوف الفريق بعد انتهاء ايقافهما لمباراة واحدة بسبب الطرد وتراكم الإنذارات.

فيما يغيب فيه الحارس محمود جاد عن صفوف الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة البنك الأهلي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.