خبير تحكيمي: نجم الاهلي كان يستحق الطرد أمام الترجي (خاص)

تحدث الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، عن الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الاهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

واستضاف فريق الترجي نظيره الاهلي، مساء السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في اللقاء الأول من صراع حسم لقب دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتم تأجيل حسم بطل دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والترجي، لموقعة القاهرة.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″، إن الترجي لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وتابع الحكم الدولي السابق:” في الدقيقة 33، احتسب الحكم فاول غير صحيح على الاهلي، وكذلك البطاقة الصفراء لـ كريم فؤاد غير مستحقة”.

واستكمل:”في الدقيقة 38، بطاقة صفراء صحيحة ومستحقة لـ محمد هاني مدافع الاهلي، لدفع الخصم خارج الملعب”.

وأشار إلى أن محمد عبد المنعم، كان يستحق الطرد في مباراة الاهلي والترجي، بعدما ارتكب خطأ في الشوط الأول، وفي الدقيقة 56، كانت هناك لعبة تستوجب إنذار ثاني للاعب.

وأوضح ياسر محمود، أن الحكم تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء لـ مروان عطية في الدقيقة 49، بسبب التهور مع الخصم.

وواصل:”في الدقيقة 75، الكرة لمست يد ربيعة من خارج منطقة الجزاء، وقرار الحكم صحيح بعدم احتسابها لأنها كانت في وضعها الطبيعي.

واختتم:” أداء جيد جدًا لطاقم تحكيم مباراة الاهلي والترجي سيطرة و هدوء”.