الصحف التونسية تتغنى بـ الاهلي بعد التعادل مع الترجي في نهائي أفريقيا

تغنت الصحف التونسية بـ النادي الاهلي عقب التعادل مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

وتعادل فريق الاهلي مع نظيره الترجي مساء اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس قبل مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة “الشروق”: “شخصية البطل, الاهلي يفرض التعادل السلبي على الترجي في رادس”.

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وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن الأحمر فرض التعادل على الترجي بسبب “شخصية البطل”، التي جعلته يحد من خطورة منافسه على ملعبه ووسط جماهيره في مواجهة انتهت بالتعادل السلبي.

وأضافت صحيفة “الصباح”: “تعادل يؤجل أمر اللقب إلى مواجهة القاهرة”.

كما علقت صحيفة موازييك التونسية على تعادل الفريقين السلبي: “الترجي يكتفي بالتعادل أمام الاهلي”.

وستقام مباراة الإياب بين الأحمر ونظيره التونسي مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد نظيره الترجي في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.