بالحسابات.. ماذا يحتاج الاهلي في الإياب أمام الترجي للتتويج بـ دوري أبطال أفريقيا؟

تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي مع نظيره الترجي التونسي، سلبيًا في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

واستضاف فريق الترجي نظيره الاهلي، مساء السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في اللقاء الأول من صراع حسم لقب دوري أبطال أفريقيا.

نتائج تحسم لقب دوري أبطال أفريقيا لـ الاهلي

ويلعب المارد الأحمر ضد نظيره التونسي، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي حامل اللقب مع نظيره الترجي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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ويحتاج الاهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب من أجل التتويج بلقب الأميرة السمراء، للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه.

وفي حال انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، سيتم الاتجاه إلى الأشواط الإصابة ثم ركلات الترجيح لحسم بطل دوري أبطال أفريقيا.