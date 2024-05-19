بطلها كهربا.. أزمة داخل الاهلي بعد مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة داخل صفوف النادي الاهلي بعد مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا، بسبب محمود عبد المنعم كهربا.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني على قناة “أون تايم سبورتس”، إن محمود عبد المنعم كهربا، سيطرت عليه حالة من الغضب بسبب عدم مشاركته أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن كهربا كان يرغب في المشاركة في المباراة، ولكن وسام أبو علي تواجد في الهجوم طوال اللقاء.

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وتعادل فريق الاهلي سلبيًا مع نظيره الترجي، مساء السبت على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الإياب بين المارد الأحمر ونظيره التونسي، مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.