من اللائحة.. ماهي فرص الأهلي حال التعادل في إياب نهائي أفريقيا أمام الترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي استضاف بها فريق الترجي التونسي نظيره الأهلي مساء السبت.

الأهلي من المقرر أن يستضيف نظيره الترجي عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل في إياب الدور ذاته.

حال انتهاء المباراة بنتيجة لقاء الذهاب التعادل السلبي فسيلجأ الفريقان كما تنص اللائحة لركلات الترجيح لتُحدد بطل النسخة الجارية.

ولكن في حال كان التعادل إيجابيًا فيتوّج فريق الترجي باللقب بسبب بند أفضلية الهدف خارج الأرض.

الأهلي كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره مازيمبي فيما تأهل فريق الترجي للدور ذاته على حساب نظيره صنداونز.



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