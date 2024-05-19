بعثة الأهلي تستعد لمغادرة تونس بعد التعادل السلبي مع الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تستعد بعثة الأهلي لمغادرة تونس، وذلك بعد التعادل السلبي مع الترجي التونسي في المبارة التي أقيمت أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن فريق النادي الأهلي تعادل مع نظيره الترجي التونسي سلبيا في المباراة التي أقيمت أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل السلبي خارج الأرض، حقق المارد الأحمر ولاعبيه 6 أرقام تاريخية وشخصية، جاءت كالتالي:

- وصل إلى 21 مباراة متتالية دون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا (14 فوز، 7 تعادلات).

- الأهلي والترجي يحافظان على نظافة شباكهما في تسع مباريات متتالية ولم يحقق أي فريق آخر غيرهما هذا الرقم في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

- حافظ مصطفى شوبير على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي بدوري أبطال إفريقيا.

- لأول مرة يتعادل الأهلي مع الترجي في رادس سلبيًا.

- السويسري كولر لم يخسر في 3 مباريات متتالية في الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

- لم يتلق الأهلي سوى هدفا واحدا فقط حتى الآن في دوري أبطال إفريقيا، وهو الفريق الوحيد الذي تلقى هذا العدد القليل من الأهداف في الموسم الحالي.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.