شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إصابة معلول تبدو خطيرة.. واللاعب يجرى فحوصات حاليا لتشخيصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن التشخيص المبدئي الخاص بإصابة علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يبدو غير مبشر والإصابة تبدو خطيرة.

وأصيب معلول أمام الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب حمادة العقربي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "إن علي معلول تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي، ويخضع لفحوصات طبية حاليا، وذلك من أجل حسم موقفه النهائي من لقاء الإياب في القاهرة".

وانتهت مباراة ذهاب نهائي لقب دوري أبطال أفريقيا السبت بين حامل اللقب الأهلي ومضيفه الترجي على ملعب حمادي العقربي في رادس بالتعادل السلبي صفر لمثله.

ويبحث الأهلي عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والثاني عشر القياسي في تاريخه، فيما يطارد الفريق التونسي لقبه الخامس والأوّل منذ 2019.