نجم الترجي السابق : الأهلي لم يحسم بطولة أفريقيا .. وعليه الحذر في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد علي بن حمودة نجم فريق الترجي السابق، عن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الأحمر لم يحسم البطولة لصالحه.

وقال بن حمودة خلال تصريحات إعلامية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد : "العلاقة بين الأهلي والترجي قوية جدا حتى على مستوى رؤوساء الأندية".

وتابع: "واثق من أن المباراة لن تجعل هناك أي مشاكل بين الأشقاء في مصر وتونس، وواثق من أن الجماهير المصرية ستستقبل الفريق بأفضل شكل".

وأتم: "الترجي لم يقدم أفضل ما لديه بالطبع ولكن يجب أن نعلم أن الفريق ليس لديه سوى غيلان الشعلاني اللاعب الوحيد الذي لديه خبرة اللعب في النهائيات".