"حسم مركز حراسة المرمى".. كولر يُعلن التشكيل الرسمي للأهلي ضد الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند العاشرة من مساء اليوم السبت أمام نظيره الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأثارت صورة قميص محمد الشناوي داخل غرف ملابس الأهلي قبل المباراة الجدل بشأن من سيحرس مرمى الأهلي خلال اللقاء.

وجاء التشكيل الأساسي للأهلي أمام الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

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