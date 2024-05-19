ياسر إبراهيم : جاهز للمشاركة مع الأهلي .. واحترم رؤية الجهاز الفني

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضائه عن نتيجة مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن الأهلي كان يسعى بقوة لتحقيق الفوز، ولكن ما زال هناك مواجهة أخرى في الإياب بالقاهرة.

وأكد ياسر أن لاعبي الأهلي سوف يستعدون لمباراة الإياب بشكل قوي، وسيكون هناك تركيز كبير على نقاط القوة والضعف لدى الفريق التونسي، من أجل حسم مواجهة الإياب.

وأوضح ياسر إبراهيم أن المباراة المقبلة ستكون صعبة على كلا الفريقين، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها كلاهما، مشيرًا إلى أن الترجي هذا الموسم أقوى من المواسم السابقة بفضل التدعيمات القوية في صفوفه، ولكن في المقابل الأهلي لديه لاعبون كبار أصحاب خبرات كبيرة في المواجهات الحاسمة.

وأكد ياسر إبراهيم أنه تحسن بشكل كبير ومستعد للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وأنه سعيد للتواجد مع الفريق في تونس، ويتمنى المشاركة في المباراة القادمة وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وسواء كان له دور في المباراة أو لم يكن سيكون داعمًا لزملائه، وأهم شيء هو حسم لقب البطولة.