شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلي استعداداً لموقعة الحسم أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا أمام الترجى من أجل تفادى تكرارها فى مباراته المرتقبة أمام بطل تونس السبت المقبل، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحث المدرب السويسري على ضرورة التركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، وعدم الوقوع فى أخطاء ساذجة تكلف الفريق استقبال أهداف وتصعب من مهمته فى التتويج بلقب دورى الأبطال للموسم الثانى على التوالي.

ويستعد الأهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويطالب كولر لاعبى الأهلى بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة على لاعبى المنافس وعدم منحهم حرية الحركة داخل الملعب أو التصويب على مرمى الفريق الأحمر، وضرورة استخلاص الكرة سريعا فى حالة فقدها، والتركيز على منع لاعبى الخصم من التصويب عل مرمى الأهلى، والتعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية.

كما يعكف كولر على مشاهدة مباراة الذهاب أمام الترجى من أجل وضع طريقة اللعب المناسبة لظروف لقلاء العودة على أمل حسم المارد الاحمر للنجمة الأفريقية الثانية عشرة.