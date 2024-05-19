شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يفتح أبوابه للجمهور فى الثانية ظهرا لحضور نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل استاد القاهرة جماهير الزمالك بدءاً من الثانية ظهر اليوم الأحد، استعداداً لحضور مباراة نهائي الكونفدرالية التي تجمع الزمالك مع نهضة بركان فى المباراة التي تقام في الثامنة من مساء اليوم.

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة من مساء اليوم باستاد القاهرة، فى المباراة المقرر أن يشهدها حضور 53 ألف متفرج.

ويلقى البرتغالى جوميز المدير الفنى للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل التوجه إلى استاد القاهرة استعداداً لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الثامنة مساء اليوم.

ويشرح المدير الفني خلال المحاضرة والتعليمات النهائية قبل المباراة، وسيعلن خلالها التشكيل الرسمي للقاء قبل التحرك لملعب المباراة.

يذكر أن الزمالك خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ويحتاج للفوز بهدف ليتوج باللقب الأفريقي

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ثم خسر من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب اللقاء النهائي بالمغرب.