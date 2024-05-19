شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفرد برقم قياسى فى دوري الأبطال قبل موقعة الحسم أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد فريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعد التعادل السلبى مع الترجى التونسى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالرقم القياسي من حيث عدم الخسارة لعدد متتالٍ من المباريات على صعيد البطولة بواقع 21 مباراة، والذي حمله الترجي التونسي سابقا بواقع 20 مواجهة.

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 21 على التوالي دون هزيمة في دوري أبطال أفريقيا، وتلقى المارد الاحمر آخر خسارة له في دوري الأبطال أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو الماضى.

ويستعد فريق الاهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.



وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

