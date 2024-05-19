شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: الأهلى قادر على التتويج بأفريقيا.. وتاو والشحات لم يقدما المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أيوب، مدرب الأهلى السابق، أن الفريق قادرعلى حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب التعادل السلبى مع الترجى التونسى فى مباراة ذهاب نهائى البطولة.

وقال أحمد أيوب، فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، "مدرب الترجى التونسى راضٍ عن نتيجة اللقاء، وهذا الأمر ظهر من خلال تعامله مع اللاعبين عقب اللقاء، ولديه أمل بالفوز على الأهلى فى القاهرة وحصد اللقب".

وأضاف أيوب، "الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الأفضل فى تشكيل الفريق الأحمر أمس، فى المقابل فإن الثنائي بيرسى تاو وحسين الشحات لم يقدما المستوى المطلوب هجومياً، كما أنه لا يوجد لاعب بديل قادر على تعويض التونسى على معلول فى تشكيل فريق الأهلى، متمنيا أن تكون إصابته لا تحتاج وقتا طويلا".

ويستعد الأهلى لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى.