شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممنوعات فى مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية التى تقام في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة.

وأعلنت هيئة استاد القاهرة قائمة الممنوعات والمحظورات على الجماهير خلال المباراة نرصدها فى السطور التالية ..

1- غير مسموح التواجد فى محيط الاستاد دون حمل الفان آى دى والتذكرة الخاصة بالمباراة.

2- منع تواجد الشعلات الحرارية فى محيط الاستاد، سواء داخلياً أو خارجياً، وأقلام الليزر التى تشوش على اللاعبين فى أرض الملعب ممنوعة تماماً، والمعلبات الصلبة مثل "الكانز" أو الزجاجية وكذلك الأغذية المحفوظة، سواء معلبات صلبة أو زجاجية.

3- المشروبات مسموح بها طالما فى زجاجات بلاستيك، وهى المياه المعدنية العادية مع ضرورة رفع الغطاء.

4- ممنوع أى لافتات دعائية خارج سياق المباراة أو لافتات تحمل عبارات مسيئة أو أعلام غير العلم المصرى ونادى الزمالك وهى ذات القواعد التى ستطبق الاسبوع القادم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويستقبل استاد القاهرة جماهير الزمالك بدءاً من الثانية ظهر اليوم، الأحد، استعداداً لحضور مباراة نهائي الكونفدرالية التي تجمع الزمالك مع نهضة بركان فى المباراة التي تقام في الثامنة من مساء اليوم.

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة من مساء اليوم باستاد القاهرة، فى المباراة المقرر أن يشهدها حضور 53 ألف متفرج.

