شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحقق المئوية الأولى مع الأهلي أمام الترجى ويتوج بـ7 بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لمئويته الأولى مع المارد الاحمر بعد تعادله السلبى مع الترجى التونسى فى رادس بذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 100 مباراة، فاز فى 68 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 180 هدفاً وتلقت شباكه 61، وخرج بشباك نظيفة فى 58 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ومنذ توليه تدريب الأهلي فى سبتمبر 2022 تمكن كولر من قيادة الفريق للتتويج بسبعة ألقاب هي ثلاث بطولات لكأس السوبر المصري، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقبان لكأس مصر، إلى جانب بطولة الدوري المصري.

وحظي كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي خاصة مع الألقاب التي حققها لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع الفريق المصري.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر في تصنيف الفيفا.

يستعد فريق الاهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.



وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.