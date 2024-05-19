شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبواب دخول استاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد استاد القاهرة الدولى لاستقبال جماهير الزمالك لحضور مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء اليوم. وخصص مسئولو هيئة استاد القاهرة البوابات كالتالى..

الدرجة الثالثة يمين.. بوابة طريق النصر

الدرجة الثانية والثالثة شمال.. بوابة صلاح سالم

الدرجة الأولى يمين وشمال والـ vip .. بوابة آل رشدان

ويستقبل استاد القاهرة جماهير الزمالك بدءاً من الثانية ظهر اليوم، الأحد، استعداداً لحضور مباراة نهائي الكونفدرالية التي تجمع الزمالك مع نهضة بركان فى المباراة التي تقام في الثامنة مساء اليوم.

بوابات دخول الاستاد

وأعلنت هيئة استاد القاهرة قائمة الممنوعات والمحظورات على الجماهير خلال المباراة نرصدها في السطور التالية ..



1- غير مسموح التواجد فى محيط الاستاد دون حمل الفان آى دى والتذكرة الخاصة بالمباراة

2- منع تواجد الشعلات الحرارية فى محيط الاستاد سواء داخلياً أو خارجيا واقلام الليزر التى تشوش على اللاعبين فى أرض الملعب ممنوعه تماما والمعلبات الصلبة مثل " الكانز" أو الزجاجية وكذلك الاغذية المحفوظة سواء معلبات صلبة أو زجاجيه".

3- المشروبات مسموح بها طالما محمولة فى زجاجات بلاستيك وهى المياه المعدنية العادية مع ضرورة رفع الغطاء

4- ممنوع أى لافتات دعائية خارج سياق المباراة أو لافتات تحمل عبارات مسيئة أو أعلام غير العلم المصرى ونادى الزمالك وهى ذات القواعد التى ستطبق الاسبوع القادم فى نهائى دورى ابطال إفريقيا ".