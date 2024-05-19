شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأندية المصرية أمام المغربية قبل لقاء الزمالك ونهضة بركان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولى.

وقبل صدام الليلة التقت الأندية المصرية مع نظيرتها المغربية فى 97 مباراة، حققت الأندية المصرية 40 فوزا وتلقت 32 خسارة وانتهت 25 مباراة بالتعادل بين الطرفين.

والتقى الزمالك مع أندية المغرب فى 24 مباراة قبل لقاء نهضة بركان الليلة، حقق الفارس الأبيض 13 فوزا و5 تعادلات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 20.

أول مواجهة للفارس الأبيض مع الأندية المغربية كانت مع الجيش الملكى وفاز الزمالك بهدفين دون رد، فيما كانت آخر مباراة كانت مع نهضة بركان المغربى وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة أرتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية فى غانا ليتأهل لنهائى البطولة ويخسر ذهاباً من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.