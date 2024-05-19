شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة علي معلول.. "طرقعة فى الركبة" والتشخيص المبدئي قطع فى أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، كواليس لحظة إصابته خلال الدقيقة الخامسة من مباراة الترجي التونسي أمس، السبت، وخروجه من ملعب حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لمصدر في الأهلي، فإن علي معلول قال عقب المباراة فى حديثه للجهاز الفني وزملائه بالفريق، "الإصابة كانت قوية وسمعت صوت "طرقعة" فى الركبة دون احتكاك مع أي لاعب، وهو ما جعلني أطلب التغيير لعدم قدرتي على استكمال اللقاء".

وأضاف المصدر، أن إصابة معلول عبارة عن قطع فى وتر أكيلس، ما يعني نهاية موسمه مع الأهلي، بل ربما يستمر الغياب للموسم المقبل، حال بقاء النجم التونسي فى القلعة الحمراء.

وشدد المصدر على أن النجم التونسي سيخضع لأشعة فى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لكن التشخيص المبدئي يؤكد إصابة اللاعب بقطع فى وتر أكيلس، وسيتم الإعلان عن الإصابة ومدة العلاج خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الجميع في الأهلي أُصيب بصدمة لإصابة معلول، فقد انتابت مارسيل كولر مدرب الفريق حالة من الحزن بعد إصابة معلول، لأن المدرب السويسري يرى في معلول لاعبا مهما على الصعيد الفني ولا يختلف أحد على قدراته، كما أنه أحد "كباتن" الفريق وله دور مهم فى "لم شمل" الفريق دائماً.

ووصلت بعثة الاهلى إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، قادمة من تونس عقب التعادل السلبي مع الترجي على استاد حمادي العقربي مساء أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة في الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.