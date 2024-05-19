شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب لاعبى الزمالك باستغلال المساحات فى مواجهة نهضة بركان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، عدة نصائح للاعبى الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية التى تجمع الفريقين اليوم فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة.

وطلب جوميز من لاعبى الفريق استغلال المساحات الكبيرة بين صفوف فريق نهضة بركان المغربى، مشددا على لاعبيه بضرورة استغلال هذه المساحات والضغط على لاعبى الفريق المغربى حتى يتسنى للاعبى الأبيض الوصول لمرمى الفريق المنافس. كما طالب جوميز بفتح الملعب لتقلل خطورة بعض لاعبى نهضة بركان المؤثرين بالفريق.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ثم خسر من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب اللقاء النهائي بالمغرب.

