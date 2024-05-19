شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: هانى مظلوم فى الأهلى.. والأفضلية للزمالك فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، أن محمد هانى ظهير أيمن فريق الأهلى مظلوم بسبب أسلوب وطريقة لعب الفريق الأحمر، خاصة أنه لا يجد المساندة من لاعبي خط الوسط.

وقال طارق يحيى، فى تصريحات إذاعية، إن جمهور الزمالك سيكون كلمة السر فى مباراة اليوم بنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، مشيراً إلى أن كفة الفريقين متساوية لحصد اللقب، ولكن هناك أفضلية للاعبي الزمالك.

وأشار إلى أنه من الصعب مشاركة سامسون فى تشكيل الزمالك الأساسى خلال مباراة نهضة بركان بسبب ضعف إمكانيات اللاعب، لاسيما أنه يعد المهاجم الثالث بالفريق عقب التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى.

وأضاف طارق يحيى، "قمت باكتشاف محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك الحالي أثناء تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش عام 2019، وكان عمره 17 عاماً، وتمكن من تسجيل هدف فى مرمى الزمالك فى أول مشاركة له مع طلائع الجيش".

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلاً، "المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك السابق اعتذر لي من قبل عقب استبداله فى إحدى المباريات، لعلمه أن أحد المسؤولين لا يرغب فى بقائه بالملعب".