شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج نهائيات الكونفدرالية من مباراتين قبل لقاء الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نهضة بركان المغربى ضيفاً على الزمالك في الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة يسعى خلالها الفارس الأبيض لحسم اللقب لصالحه خاصة بعد الخسارة في لقاب الذهاب بالمغرب بهدفين مقابل هدف.

ونستعرض أبرز المباريات النهائية لبطولة الكونفدرالية التى لعبت بطريقة الذهاب والاياب قبل موقعة الليلة..

2004.. الذهاب هارتس أوف 1-1 أشانتي كوتوكو.. الإياب 1-1 وانتهت المباراة بركلات الترجيح لهارتس اوف.

2005.. الذهاب دولفين 1-0 الجيش الملكي.. الإياب الجيش الملكي 3-0 دولفين.

2006.. الذهاب الجيش الملكي 1-1 النجم الساحلي.. الإياب النجم الساحلي 0-0 الجيش الملكي.

2007.. الذهاب المريخ 2-4 الصفاقسي.. الإياب الصفاقسي 1-0 المريخ.

2008.. الذهاب الصفاقسي 0-0 النجم الساحلي.. الإياب النجم الساحلي 2-2 الصفاقسي.

2009.. الذهاب وفاق سطيف 2-0 الملعب المالي.. الإياب الملعب المالي 2-0 وفاق سطيف.. (ركلات الترجيح 3-2 للملعب المالي).

2010.. الذهاب الفتح الرياضي 0-0 الصفاقسي.. الإياب الصفاقسي 2-3 الفتح.

2011.. الذهاب النادي الأفريقي 1-0 المغرب الفاسي.. الإياب المغرب الفاسي 1-0 النادي الأفريقي.. (ركلات الترجيح 6-5 للمغرب الفاسي).

2012.. الذهاب دجوليبا 2-2 ليوبارد الكونغولي.. الإياب ليوبارد 2-1 دجوليبا.

2013.. الذهاب الصفاقسي 2-0 مازيمبي.. الإياب مازيمبي 2-1 الصفاقسي

2014.. الذهاب سيوي سبور 2-1 الأهلي.. الإياب الأهلي 1-0 سوي سبور.

2015.. الذهاب أورلاندو بايرتس 1-1 النجم الساحلي.. الإياب النجم الساحلي 1-0 أورلاندو بايرتس.

2016.. الذهاب مولودية الجزائر 1-1 مازيمبي.. الإياب مازيمبي 4-1 مولودية الجزائر.

2017.. الذهاب مازيمبي 2-1 سوبر سبور.. الإياب سوبر سبورت 0-0 مازيمبي.

2018.. الذهاب الرجاء المغربي 3-0 فيتا كلوب.. الإياب فيتا كلوب 3-1 الرجاء.

2019.. الذهاب نهضة بركان 1-0 الزمالك 1-0 نهضة بركان (ركلات الترجيح انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 5-3).

من نسخة 2020 حتى نسخة 2022 كان نهائي الكونفدرالية يقام من مباراة واحدة.

2023.. الذهاب يانج أفريكانز 1-2 اتحاد العاصمة.. الإياب اتحاد العاصمة 0-1 يانج أفريكانز