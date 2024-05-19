شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يهزم لاعب التشيك ويضمن ميدالية لمصر فى الجائزة الكبرى لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البطل المصري محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش على بطل التشيك بنتيجة 15-14 في ربع نهائي بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا في مدينة شنجهاي بالصين. وتأهل حمزة بذلك إلى الدور نصف النهائي ليضمن بذلك الحصول على ميدالية لمصر، في لعبة السلاح.

ومن المنتظر أن يواجه محمد حمزة في نصف النهائي نظيره “كا لونج شيونج” بطل هونج كونج وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وكان قد بدأ حمزة مشواره بالبطولة بالفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 15-13 في دور الـ64 قبل أن يفوز على مواطنه علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-12 في دور الـ32.



وفي ثمن النهائي فاز حمزة بنتيجة 15-13 على بطل إسبانيا قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل التشيك باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.



وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من، علاء أبو القاسم، ومحمد حمزة، ومحمد حسن، ومحمد عصام، وعبدالرحمن طلبة، صالح خليل، ويقود المنتخب فنيًا الكابتن ماهو حمزة.