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محمد صلاح أساسيًا بتشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الاول بنادي ، مساء اليوم الأحد، في آخر مبارياته بالموسم الحالي من بطولة الممتاز ضد ولفرهامبتون.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

 

وحقق ليفربول المركز الثالث في جدول البطولة، بعدما كان ينافس سابقًا على اللقب رفقة مانشستر سيتي وآرسنال، إلا أن آماله قد انتهت.

 

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